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الاحتلال يعلن اعتقال أسيرين آخرين من محرري سجن جلبوع وهما محمد العارضة وزكريا الزبيدي قرب جبل الطور

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

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