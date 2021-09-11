الشعب الفلسطيني يعلن الغضب والاحتلال يزداد وحشية

العالم - فلسطين

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني ان نحو ثلاثين متظاهرا اصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل باتجاه المتظاهرين على جبل صبيح، فيما اصيب خمسة بالرصاص المعدني. واكد المتظاهرون دعمهم للأسرى ومساندتهم لهم.

واضافوا ان الشعب الفلسطيني اعلن الغضب العام والتصعيد الشامل والاشتباك المفتوح مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على نقاط التماس، ونددوا بالقمع الوحشي الذي يمارس بحق الاسرى الفلسطينيين منذ عملية نفق الحرية البطولية.

هذا وأعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اعتقال كل من يعقوب القادري، ومحمود عبد الله العارضة، وهما من الستة الذين قهروا سجن "جلبوع" شديد التحصين، قبل أيام.