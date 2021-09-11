وقفات احتجاجية بأنحاء اليمن تندد بجرائم العدوان وتدعو لرفد الجبهات

العالم - اليمن

نظم أبناء مدينة حجه ، عقب صلاة الجمعة، وقفه احتجاجيه مسلحة تنديدا بجرائم العدوان السعودي الأمريكي على أبناء الشعب اليمني.

واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها أعضاء المجلس المحلي والمكتب الاشرافي انتهاكات دول تحالف الشر السعودي الإماراتي بقيادة أمريكا وإسرائيل في المحافظات الجنوبية، مؤكدين رفضهم المطلق لانتهاكات العدوان والتضامن مع أبناء المحافظات الجنوبية ضد ممارسات الاحتلال وأجنداته التأمرية.

وأكد بيان صادر عن الوقفة الاستمرار في الثبات والصمود ورفد الجبهات بالقوافل حتى تطهير كل شبر من أرض الوطن والمشاركة في تجهيز وتسيير قافلة الرسول الأعظم.

كما نظمت بمديريات محافظة الحديدة أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية تنديداً بخروقات قوى العدوان لاتفاق استوكهولم، تحت شعار " قوى العدوان تخرق اتفاق السويد وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي".

وندد المشاركون في الوقفات بجرائم العدوان وعمليات الزحف والتجسس في مديرية حيس والتحيتا، والتي تؤدي إلى المزيد من القتلى والجرحى والدمار في ظل إلتزام الجيش واللجان الشعبية بقرار وقف إطلاق النار.

واستنكرت بيانات صدرت عن الوقفات الصمت الأممي إزاء هذه الخروقات واستمرار العدوان والحصار رغم الاتفاق الأممي المبرم في السويد واستمرار العدوان والحصار على مدينة الحديدة واستمرار القصف الجوي والبري على أهالي مدينة حيس مما يعد خرقاََ معلناََ وصريحاََ للاتفاق.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان لوقف هجماتها الجوية والبرية ووقف كل خروقات مرتزقتها المستمرة على مدينة الحديدة ومديرياتها.

كما طالبت بفتح ممر كيلو 16 لتخفيف معاناة المسافرين من كل محافظات الجمهورية.

الى ذلك، شهدت مديريات محافظة صنعاء وقفات عقب صلاة الجمعة دعت للنفير العام ورفد جبهة مأرب ومختلف جبهات القتال لتحريرها من جحافل الغزو والارتزاق تحت شعار "سنحرر ونستعيد كل شبر من أراضينا بإذن الله".

وأكد المشاركون في الوقفات على استمرار التصدي للعدوان ومرتزقته حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية من دنس الاحتلال، لافتين إلى أن مواصلة قوى العدوان التوسع في المحافظات والجزر اليمنية المحتله وبناء القواعد العسكرية يحتم على أبناء شعبنا وفي مقدمتهم أبطال الجيش واللجان الشعبية اتخاذ موقف حاسم لتحريرها.