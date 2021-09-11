مغربيتان تنتقلان من الفن إلى تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان

العالم- المغرب

وبعد تجربة فنية ثرية انطلقت منذ 30 عاما، تقدمت خير لخوض الانتخابات مترشحة ضمن القائمة الجهوية للنساء في دائرة الدار البيضاء سطات (وسط غرب)، بينما نافست بونعيلات على مقعدها في دائرة سوس ماسة (وسط) بعد 20 عاماً من بداية مشوارها الفني.

وحصلت الممثلتان على تزكية التجمع الوطني للأحرار (ليبيرالي) لتخوضا المنافسات ضمن قائمته النسائية، وفازتا بمقعدين لتكونا أول ممثلتين تدخلان قبة البرلمان.

وأكدت خير أن نجاحها يعود إلى ثقة الناخبين فيها وفي برنامج حزبها، وأنها ستعمل خلال السنوات الخمس المقبلة على أن تكون صوت الشعب، ولا سيما أبناء دائرتها والوسط الفني والثقافي الذي تنتمي إليه، فيما وعدت بونعيلات أن تؤدي رسالتها على خير وجه سواء في تمثيلها للفضاء القروي أو للساحة الفنية.

وفاطمة خير من مواليد العام 1968 بمدينة الدار البيضاء ومتزوجة منذ العام 2001 من الممثل سعد التسولي، وكانت بداية بروزها في الدراما التلفزيونية في العام 1988 من خلال مسلسل "وفاء"، وفي السينما كان أول أفلامها "سارق الأحلام" في العام 1994، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية.

أما الممثلة كليلة بونعيلات فهي من مواليد العام 1981 بمدينة طاطا جنوب شرق البلاد، وفازت بمقعدها عن دائرة مدينة أكادير الساحلية الواقعة على بعد 520 كلم جنوب العاصمة الرباط، ومتزوجة من المخرج والمنتج إبراهيم شكيري وكانت بدايتها في عالم الفن عن طريق الصدفة في العام 2004.