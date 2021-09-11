استياء اميركي من تقارب سعودي - روسي

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وقد وقع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر فومين اتفاقية بين الرياض وموسكو بهدف تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وحذرت الولايات المتحدة السعودية من احتمال فرض عقوبات عليها بسبب توقيع هذه الاتفاقية. وحث متحدث باسم الخارجية الاميركية جميع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة علی تجنب المعاملات الجديدة الرئيسية مع قطاع الدفاع الروسي حتی لا تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون مكافحة اعداء اميركا.

ودعت مجلة بريكينغ ديفنس المختصة في شؤون السلاح، دعت السعودية الی التفكير مرتين قبل التوقيع علی أي صفقة استراتيجية مع روسيا لأن من شأن ذلك تعريض العلاقة الامنية الاميركية السعودية الی خطر.

بدوره معهد اتلانتيك كانسل اعتبر انه رغم غموض الاتفاقية العسكرية بين السعودية وروسيا فقد يكون هدفها جعل واشنطن تشعر بالغيرة قليلاٌ من علاقتها الناشئة مع موسكو.