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الناطق باسم حماس حازم قاسم: القصف الصهيوني على غزة هو امتداد للعدوان على شعبنا في القدس حيث ارتقى الشهيد حازم الجولاني

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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