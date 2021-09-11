السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن موعد تسيير قطارات لنقل زائري الأربعينية الى كربلاء

الكشف عن موعد تسيير قطارات لنقل زائري الأربعينية الى كربلاء
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

تباشر الشركة العامة للسكك الحديد تسيير قطاراتها إلى مدينة كربلاء المقدسة الاثنين المقبل لنقل زائري الأربعينيَّة.

العالم - العراق

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه صحة بابل لنشر 110 مفارز طبية على طول طريق الزائرين، بينما استنفرت مديرية ماء النجف جميع ملاكاتها لتنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة.

وقال مدير عام السكك الحديد طالب جواد كاظم الحسيني للصحيفة الرسمية إنَّ "الشركة ستطلق الاثنين المقبل حملة لنقل الزائرين إلى كربلاء المقدسة، تستمر لحين انتهاء الزيارة الاربعينية، عبر قاطرات السكك البالغ عددها 23 قاطرة ومن خلال منظومة التتبع GPS لغرض السيطرة على انسيابية حركة الزائرين".

واضاف أنَّ "الحملة تم توزيعها بين اربعة محاور منها بغداد– كربلاء وبالعكس، والبصرة– كربلاء وسوق الشيوخ في الناصرية– كربلاء والديوانية– كربلاء".

ولفت الحسيني إلى "زج القاطرات بمختلف انواعها وهي الصينية والتركية والفرنسية بعد تاهيلها من قبل الملاكات الهندسية والفنية والتشغيلية للمساهمة بنقل اكبر عدد من الزائرين، وستكون عودة القطارات من مدينة كربلاء على مدار ايام الزيارة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

قرار جديد للكاظمي بخصوص تأشيرات السفر لزوار الأربعين

كربلاء تضع شرطا لدخول المواكب الحسينية في زيارة الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. صنعاء لن تستقبل المبعوث الأممي الجديد قبل هذه الأمور..

كورونا يطيح بوزير الصحة في مقدونيا بعد مقتل عشرات مرضى الفيروس

قائد الثورة الاسلامية يهنئ بالعودة المظفرة للاسطول البحري الـ 75

في تصريح صحفي.. حركة فتح تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الاسرى الاربعة

دبلوماسي ايراني: علينا أن نبحث الاجابة عن وهم "العالم أكثر أمنا" في أفغانستان

تحوّلات الحصار على سوريا