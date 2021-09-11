الكشف عن موعد تسيير قطارات لنقل زائري الأربعينية الى كربلاء

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يأتي ذلك في وقت تستعد فيه صحة بابل لنشر 110 مفارز طبية على طول طريق الزائرين، بينما استنفرت مديرية ماء النجف جميع ملاكاتها لتنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة.

وقال مدير عام السكك الحديد طالب جواد كاظم الحسيني للصحيفة الرسمية إنَّ "الشركة ستطلق الاثنين المقبل حملة لنقل الزائرين إلى كربلاء المقدسة، تستمر لحين انتهاء الزيارة الاربعينية، عبر قاطرات السكك البالغ عددها 23 قاطرة ومن خلال منظومة التتبع GPS لغرض السيطرة على انسيابية حركة الزائرين".

واضاف أنَّ "الحملة تم توزيعها بين اربعة محاور منها بغداد– كربلاء وبالعكس، والبصرة– كربلاء وسوق الشيوخ في الناصرية– كربلاء والديوانية– كربلاء".

ولفت الحسيني إلى "زج القاطرات بمختلف انواعها وهي الصينية والتركية والفرنسية بعد تاهيلها من قبل الملاكات الهندسية والفنية والتشغيلية للمساهمة بنقل اكبر عدد من الزائرين، وستكون عودة القطارات من مدينة كربلاء على مدار ايام الزيارة".