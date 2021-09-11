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اية الله خامنئي : الجيش الايراني يتواجد اليوم في الساحة بجدارة وعلى استعداد ان يستخدم طاقاته في الدفاع عن الثورة الاسلامية واهدافها السامية

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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