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بعد تقديره للبحارة الايرانيين العائدين من المهمات الكبرى قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة محافظة الجيش الايراني على جهوزيته والرقي بها

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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