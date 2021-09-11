صنعاء لن تستقبل المبعوث الأممي الجديد قبل هذه الأمور..

العالم - اليمن

إحاطة هي الأولى يقدمها لمجلس الامن الدولي المبعوث الاممي الجديد الى اليمن هانس غرندبيرغ. حيث اكد أنّ عملية السلام متوقفة في اليمن وأنّ أطراف النزاع لم تناقش أي تسوية سلمية شاملة منذ عام الفين وستة عشر مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة واستمرار معاناة اليمنيين.

وقال غرندبيرغ:"يجب أن يتوقف القتال فورا، إنّ النزاع المسلح الحالي مستمر وبلا هوادة على مدى ست سنوات. لقد قتل المدنيون، بمن فيهم الأطفال، وشرّدوا وأفقروا".

المبعوث الجديد وفي اول اشارة واضحة حول مسسببات استمرار الحرب اكد على رفع الحصار المتمثل في فتح مطار صنعاء الدولي واستئناف العمل في ميناء الحديدة وقال إنّ إغلاق المطار والميناء كان له انعكاسات انسانية كبيرة على حياة اليمنيين.

غرندبيرغ اكد ايضا على وقف القتال في مأرب مضيفا أنّ على الجهات الخارجية الفاعلة تعزيز خفض التصعيد ووقف القتال في اليمن.

بدوره اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام أنّ الجرائم التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتها في الطرقات والمنافذ واخرها خطف وقتل المواطن عبدالملك السنباني اثناء عودته من الخارج عبر مطار عدن ينفي اي فرصة لإجراء حوار قبل إنهاء الحصار ووقف العدوان. وتعتبر هذه التصريحات اشارة واضحة فإنّ حكومة صنعاء لن تستقبل المبعوث الاممي الجديد ما لم تكنْ هناك جهود حقيقية في إطار رفع الحصار وإنهاء معاناة اليمنيين. وشدّد عبدالسلام أنه مع الحصار يقوم مرتزقة العدوان في مناطق الاحتلال بقطع الطرق وارتكاب الجرائم بحق المسافرين وأنّ دول العدوان تتحمل المسؤولية الكاملة.

وفي السياق نفسه دعا عضو المجلس السياسي الأعلى، أحمد غالب الرهوي، إلى سرعة فتح مطار صنعاء الدولي لتجنيب المواطنين مخاطر الطريق وأعمال القرصنة المنظمة من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم. وطالب الرهوي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان وأحرار العالم بسرعة فتح مطار صنعاء من اجل وقف جرائم المرتزقة والعدوان بحق المسافرين.