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سماع دوي انفجارات بمدينة مخا غرب اليمن

سماع دوي انفجارات بمدينة مخا غرب اليمن
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مراسل العالم عن إنفجارات عنيفة تهز مدينة المخاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا "طارق عفاش" الموالية للإمارات غربي اليمن.

العالم - اليمن

وأضاف أن الانفجارات ناتجة عن قصف صاروخي وطائرات مسيرة.

يتبع..

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