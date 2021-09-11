هكذا عنف واعتقل زكريا الزبيدى على يد وحشية الاحتلال

العالم - فلسطين



وقالت قناة (كان) ان الزبيدي، حاول الفرار ومقاومة قوات الاحتلال، لكنه كان متعباً ما أدى لاعتقاله.



من جهتها ‏قالت هيئة البث الاحتلال الاسرائيلي الرسمية، في تفاصيل جديدة حول الحادث أن الشرطة حصلت على معلومات قبيل الساعة الخامسة من صباح اليوم (2:00 تغ) تفيد بوجود مشتبهين “ليسا محليين” يتجولان بالقرب من حقل زيتون ملاصق لموقف سيارات شاحنات في قرية أم الغنم.



و‏أفادت هيئة البث أنه تم استدعاء قوات شرطة الاحتلال الخاصة الإسرائيلية (يمام) إلى جانب وحدات جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى المكان ليتم تطويق وإحاطة الأسيرين.



وأشارت إلى أن الزبيدي حاول المقاومة الفرار، لكنه كان منهكا للغاية، وتمت السيطرة عليه على الفور.



وأشار “واللا” إلى أنه تم تحويل الاثنين، إلى أقبية التحقيق في جهاز الأمن العام “الشاباك”.