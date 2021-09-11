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برهم صالح: العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية باهتمام

برهم صالح: العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية باهتمام
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، ان العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية باهتمام، فيما اشار الى ان العراقيين يتطلعون لدولة قوية قادرة على تحقيق الحقوق.

العالم - العراق

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بحسب السومرية نيوز، حيث قال صالح ان "العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية باهتمام ونحن قادرون على النجاح في تنظيمها" ، مشيرا الى ان "العراقيين يتطلعون لدولة قوية قادرة على تحقيق الحقوق".

واضاف صالح ان "الوضع العراقي بحاجة الى اصلاح بنيوي، والانتخابات المقبلة باب لانتاج سلطات تشريعية وتنفيذية ضمن بيئة توفر الاصلاح والنهوض بالبلد ومكافحة الفساد".

ولفت رئيس الجمهورية الى ان "القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة قادرة على مكافحة بقايا داعش، التي تسعى لزعزعة الامن والاستقرار في بعض المناطق والمدن".

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