دبلوماسي ايراني سابق: التطورات الاقليمية والدولية اقنعت السعودية بالتوقف عن معاداة ايران

العالم - ايران

وقال قائمي مهر في تصريح صحفي: ان تغير الظروف الاقليمية والدولية وفشل السعودية في تحقيق اهدافها من وراء العدوان على اليمن وعدم الحصول على مكسب من الدعم الشامل للارهاب في سوريا وتغير الظروف السياسية في اميركا وانكشاف عجز الولايات المتحدة في المنطقة والظروف الاقتصادية غير المناسبة في السعودية ونجاح الدبلوماسية الميدانية لايران في المنطقة، كانت من ضمن العوامل التي حدت بالسعودية للتوجه نحو استئناف العلاقات مع ايران خاصة حينما يرى السعوديون كيف تدعم ايران اصدقاءها وحلفاءها في المنطقة فيما دبلوماسية اميركا والغرب تاتي على العكس من ذلك.

واكد القنصل الايراني السابق في جدة بان ايران لم تشكل في اي وقت من الاوقات تهديدا لامن دول المنطقة ودعت على الدوام للامن والسلام فيها واضاف: اعتقد ان الظروف الاقليمية والدولية تغيرت بشكل اقتنعت السعودية معها بان العلاقات مع ايران وليس العداء معها يمكنها ان تسهم في حل مشاكل السعودية.

وصرح قائمي مهر بان القضايا الاقليمية وامن المنطقة ستكون محور المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية.

وبشان احتمال ان يكون هنالك تاثير للمحادثات بين ايران والسعودية على تطورات اليمن قال: ان السعودية ووفق حسابات خاطئة بتحقيق نصر سريع في اليمن شنت عدوانها عليه ورغم ان اطالة امد الحرب ادت الى تدمير البنية التحتية لليمن والحاق اضرار هائلة بشعبه الا انها ادت من جانب اخر الى تعزيز قدراته الدفاعية وهو امر لم يكن واردا في حسابات السعودية بحيث اصبحت بوادر انتصار اليمنيين تلوح في الافق ولم يبق سبيل امام السعودية سوى الخروج من هذا البلد كما ان اميركا والغربيين الذين واكبوا السعودية في العدوان قد وصلوا الى نتيجة مفادها انه لا امكانية لانتصارهم في اليمن.

واكد الدبلوماسي الايراني السابق بان المفاوضات بين ايران والسعودية يمكنها في اطار سياسة ايران المبنية على ارساء السلام العادل في اليمن ان تفضي الى خروج السعودية بماء الوجه من اليمن والحيلولة دون الحاق المزيد من الاضرار بالسعوديين.