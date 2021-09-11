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معلوف: عون ثبّت منهجية التشكيل اللازمة وباسيل فكفك العقد

معلوف: عون ثبّت منهجية التشكيل اللازمة وباسيل فكفك العقد
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، إلى أن "رئيس الجمهورية ثبّت منهجية التشكيل اللازمة بكل مسألة تأليف حكومة، ولا انفي ولا اؤكد ان يكون ​الرئيس ميشال عون​ حصل على الثلث المعطل لانني لا اعرف الوزراء، والأهم هو عمل الحكومة".

العالم_لبنان

وخلال حديث تلفزيوني، لفت معلوف إلى أنه "قد يكون عمل نادي رؤساء الحكومات السابقين تعطل الاسبوع الماضي بضغط خارجي، فتحرر رئيس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ وولدت الحكومة". وأفاد بأنه "طُلب من رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ بالايام الماضية من الداخل والخارج التدخل لتسهيل عملية التأليف، وهو ساهم بفكفكة ما تبقى من عقد".

وعن تمثيل تيار "المردة" بمارونيين من كسروان، أوضح أنه "يمكن طالع عبالو" لرئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​ ان يقول ان لديه امتدادا بكل المناطق وهذا حقه السياسي، لكن الواقع يقول ان لـ "المردة" حلفاء بكسروان ولا تمثيل سياسيا له". وأكد أنهم "منفتحون من الاساس على اعطاء الثقة للحكومة بناء على برنامجها والاصلاحات التي ستنفذها".

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