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الصحة الايرانية: اكثر من 16 الف إصابة و 444 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اكثر من 16 الف إصابة و 444 حالة وفاة جديدة بكورونا
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 16 ألفا و 654 إصابة و 444 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 16 ألفا و 654 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 275 الفا و 567 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2704 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7 آلاف و 347 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 538 ألفا و 419 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 444 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 113 الفا و 824 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 123 الفا و 729 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 168 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 209 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 71 مدينة.

واوضحت بانه تم لغاية الان تطعيم 22 مليونا و 149 الفا و 180 شخصا بالجرعة الاولى و 11 مليونا و 777 الفا و 896 شخصا بالجرعة الثانية ليبلغ اجمالي عدد الجرعات 33 مليونا و 927 الفا و 76 جرعة.

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