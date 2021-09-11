السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا: نستمر في تنظيم رحلات المغادرة من أفغانستان

روسيا: نستمر في تنظيم رحلات المغادرة من أفغانستان
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

قال مصدر في السفارة الروسية في كابل، اليوم السبت، إن العمل لا يزال مستمرا حاليا في مجال تنظيم رحلات جوية لمغادرة أفغانستان والعودة إلى روسيا.

العالم - روسيا

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل وكالة "تاس": "يجري العمل حاليا في موضوع تنظيم رحلات جوية من أفغانستان".

في 25 و 26 أغسطس، نفذت وزارة الدفاع الروسية رحلات جوية من أفغانستان، لنقل مواطني روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، الذين تقدموا بطلبات إلى السفارة الروسية في كابل للمساعدة في العودة إلى بلادهم.

وأكدت الخارجية الروسية، أن الأمر لا يتعلق بالإجلاء، بل "بالمساعدة في عودة هؤلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة بعد التغيير الحاد في الوضع العسكري السياسي في أفغانستان".

روابط ذات صلة

الناتو يعلن رأيه حول سبب سقوط أفغانستان في يدي "طالبان"

غوتيريش: انهيار أفغانستان الاقتصادي سيمثل هدية للإرهابيين

معضلة بايدن.. كيف سيتعامل مع حكومة طالبان؟

إتهامات أممية لطالبان بالتعامل بعنف مع الإحتجاجات في أفغانستان

إسبانيا تعبر عن قلقها إزاء حقوق الإنسان في أفغانستان

الخارجیة الباكستانية تعلق على اتهامها بتورطها في دعم 'طالبان' في 'بانشير'

وزير خارجية قطر يبحث ونظيره التركي تطورات الوضع في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي غدا في طهران برفقه سبعة وزراء ومستشار الامن الوطني

لبنان.. الحريري أكبر الخاسرين في حكومة ميقاتي الجديدة

نيويورك تايمز: سائق السيارة المستهدفة في الضربة الأمريكية في كابل كان موظفا إغاثيا

عوامل خطيرة وأقل شهرة لتساقط الشعر

العميد سريع يكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين 

الكاظمي: إجراءات أمنية مشددة لمنع أي اختراق في الانتخابات