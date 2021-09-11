العميد سريع يكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين 

العالم- اليمن

واضاف العميد سريع في ايجاز صحفي : نجحت وحدات من قواتنا المسلحة وبعون الله من تحرير مديريتي ماهلية ورحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين.

واوضح: شنت قواتنا العملية العسكرية لتحرير وتطهير مديريتي رحبة، وماهلية من عدة مسارات وبمشاركة من أبناء مأرب الأحرار والشرفاء.



واكد العميد سريع: ان قواتنا وبعد ساعات فقط من بدء العملية حققت تقدماً كبيراً باتجاه مركز مديرية رحبة، موضحا ان طيران تحالف العدوان شن خلال العملية 37 غارة جوية محاولاً إعاقة قواتنا عن استكمال مهمة التحرير والتطهير.



واضاف العميد سريع: تمكنت قواتنا بفضل الله من تحرير مديرية رحبة خلال فترة وجيزة، مشيرا الى ان قواتنا تعاملت مع أسرى وجثث قتلى المرتزقة بما يتفق وأخلاق ومبادئ الدين الإسلامي.

واوضح انه كان من ضمن نتائج العملية : وقوع 151 من مرتزقة تحالف العدوان ما بين قتيل ومصاب إضافة الى وقوع عدد آخر من الأسرى وتحرير مساحة إجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كم مربع.

خارطة توضح المساحة التي تم تحريرها في عملية_النصر_المبين3 والتي تقدر بـ 1200كم٢

وقال العميد سريع: بتوجيهات القيادة فقد عملت قواتنا على إعادة تطبيع الحياة بمشاركة الاخوة في السلطة المحلية بمحافظة مأرب ، مثمنا الدور الكبير لقبائل مأرب الابية في معركة التحرير والاستقلال بشكل عام وتحرير محافظة مأرب بشكل خاص.

واكد ان أبناء محافظة مأرب لن يكونوا إلا مع بلدهم وشعبهم ضد الغزاة والمحتلين ... فهذا الموقف هو ما يتفق مع مبادئ وأعراف القبيلة اليمنية عبر التاريخ.

وقال : أبناء مأرب -قبائلها الحرة الأبية- لن تتردد في مواجهة المعتدين وأذنابهم من الخونة والعملاء والمرتزقة فأبناء مأرب اليوم هم أحفاد من قاوموا الغزو الروماني وشاركوا في مقاومة الغزاة عبر مختلف المراحل التاريخية.

وتابع: الجمهوريون الحقيقيون في مأرب هم من يعملون اليوم على تحرير كافة أراضي الجمهورية من الغزاة والمحتلين ومن يقاتل في صفوف المحتلين والغزاة من مرتزقة الملكية السعودية.

وخاطب سريع الشعب اليمني قائلا: إن القوات المسلحة وبعد التوكل على الله قد عقدت العزم على استكمال تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى يتحقق لشعبنا الحرية والكرامة والاستقلال...وعلى ضوء ذلك فإن كل مجاهد من مجاهدينا الأبطال يحفظهم الله كل ضابط وجندي وقائد في ميادين العزة والكرامة ومعهم كل أحرار الشعب يعاهدون السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله على تنفيذ ما جاء في خطابه الأخير :

نعم سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان.

نعم .. سنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي احتلال ولا يخضع لأي وصاية.

نعم سنواصل مشوارنا في التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة أمتنا في قضاياها الكبرى. وسيكون شعبنا حراً كريماً عزيزاً.

واوضح : إن هذا الالتزام وهذه المسؤولية لا تقع على عاتق جهة أو مكون بل هي مسؤولية وهو واجب يقع على عاتق كل اليمنيين الأحرار . وعليه فإن القوات المسلحة وهي تجدد تأكيدها عزمها على تحرير كافة أراضي الجمهورية تهيب بكافة أبناء شعبنا الحر الأبي الصامد المجاهد على الإستمرار في الصمود والمساهمة الفاعلة في معركة الحرية والاستقلال.

يتبع..