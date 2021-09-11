فرحة البحارنة بنفق الحرية رغم منغصات النظام المطبع

العالم - نقطة تواصل

حيث تم تداول مقاطع فيديو كثيرة عبر من خلالها النشطاء البحارنة عن مدى ارتباطهم بالشعب الفلسطيني كون هناك تشابه من انهم يعانون ايضا من احتلال ولكن على طريقة النظام البحريني.

وبين الشعب البحريني ملتزم بالقضية الفلسطينية في وادي ونظام البحرين المطبع والغارق في وحل التطبيع في وادي اخر حيث عبر اول سفير بحريني في كيان الاحتلال الصهويني خالد الجلاهمة عن مباركته لهذه الخطوة التطبيعية، ورد النشطاء البحارنة على هذا الامر بوسم "الجلاهمة لا يمثلني" وردوا عليه وعبروا عن رفضهم لكل اشكال التطبيع معلنين براءتهم من النظام البحريني المطبع.

كما تفاعل النشطاء مع الارتفاع الهائل بفواتير الكهرباء بالاضافة الى القطع الدائم الكهرباء ، والذي اعقبه صدور قرار صادم من النظام البحريني وهو تسديد فواتير الكهرباء يحصل حتى من "تركة المتوفي".