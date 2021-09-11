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الحشد الشعبي يعلن انطلاق اليوم الثاني من عملية "ثأر الأبطال"

الحشد الشعبي يعلن انطلاق اليوم الثاني من عملية
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت فجر اليوم السبت قيادة عمليات الانبار للحشد باليوم الثاني من عملية ( ثأر الأبطال) لملاحقة فلول داعش والقضاء على مضافاتهم في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

العالم-العراق

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، "انطلقت أربعة الوية باتجاه الاهداف المرسومة في الصحراء الجنوبية لقضاء القائم المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري مكملة الطريق لحين الوصول الى الطريق الدولي جنوبا لتمشيط وتطهير جميع الاودية التي يتخذها العدو كمضافات وقتية او دائمية للانطلاق منها باتجاه تنفيذ عمليات ارهابي".

واشار مصلح، الى ان عملية (ثأر الابطال) تحقق نجاحا عن طريق دخول اودية صعب المرور بها سابقا لكن الجهد الهندسي والمشاة تمكنوا من الدخول لتلك المناطق لتطهيرها، مؤكدا في الوقت ذاته ان التعاون الامني والاستخباري كبير بين الحشد الشعبي وباقي صنوف القوات الأمنية المتواجدة في قاطع عمليات الانبار.

وحققت قوات الحشد نجاحا كبيرا في اليوم الأول من العملية امس الجمعة حيث طهرت (9) مناطق حيوية مهمة على امن محافظة الانبار، و تتمتع بجغرافية صعبة تساعد الارهابيين على الاختباء والتمويه، كما تم تدمير عدد من المضافات والعثور على مواد متفجرة اضافة لتفتيش عشرات القرى.

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الحشد الشعبي يعلن انطلاق اليوم الثاني من عملية "ثأر الأبطال"