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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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العميد سريع: سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل الاراضي التي احتلها العدوان
العميد سريع: القوات اليمنية باتت بعد تحريرها ماهلية ورحبة على مقربة من مدينة مأرب
العميد سريع: القوات المسلحة تثمن الدور الكبير لقبائل مارب الأبية في معركة التحرير والاستقلال بشكل عام وتحرير محافظة مارب بشكل خاص
العميد سريع: القوات المسلحة وبعد التوكل على الله قد عقدت العزم على استكمال تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى يتحقق لشعبنا الاستقلال
العميد سريع: القوات المسلحة تعاهد القائد السيد الحوثي وستواصل عملية تحرير كل اليمن وتستعيد كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان
هروب مرتزقة العدوان خلال المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين
القوات اليمنية تحرر مديريتي ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب في المرحلة الثالثة من عملية "النصر المبين"
العميد سريع: طيران تحالف العدوان شن خلال العملية 37 غارة جوية محاولاً إعاقة قواتنا عن استكمال مهمة التحرير والتطهير
العميد سريع: شنت قواتنا العملية العسكرية لتحرير وتطهير مديريتي رحبة، وماهلية من عدة مسارات وبمشاركة من أبناء مارب الأحرار والشرفاء
العميد سريع: نجحت وحدات من قواتنا المسلحة وبعون الله من تحرير مديريتي ماهلية ورحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين
العميد سريع: سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل الاراضي التي احتلها العدوان
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش
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