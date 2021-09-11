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متحدث منظمة الطاقة الذرية الايرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يصل مساء اليوم الى طهران

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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