تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في شمال سوريا

العالم-سوريا

وقالت الوزارة إن هجوما استهدف "وحدة عائدة من دورية" في محيط إدلب وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة.

وتم نقل الجنود الجرحى الى أحد المستشفيات.

ولم تكشف وزارة الدفاع التركية عن كيفية حدوث الهجوم. لكن مراسل وكالة فرانس برس في المكان اشار إلى مقتل واصابة جنود أتراك في انفجار عبوة ناسفة على طريق إدلب-بنش.

وفي الأثناء، وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ولاية هاتاي، المحاذية للحدود مع سوريا بعيد الإعلان عن مقتل الجنديين.

وبدأت تركيا تدخلها العسكري في سوريا عام 2016، تحت عنوان عملية "درع الفرات"، وتنتشر قوات تركية في محافظة إدلب وتحمل اسم "نقاط مراقبة".

وتسيطر مجموعات مسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام الارهابية (جبهة النصرة سابقا)، على إدلب التي توصلت قبل أكثر من سنة الى وقف لإطلاق النار مع الحكومة السورية، برعاية روسيا وتركيا التي تدعم مجموعات مسلحة في المنطقة.