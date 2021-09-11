السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في شمال سوريا

تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في شمال سوريا
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مقتل اثنين من جنودها وجرح ثلاثة في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

العالم-سوريا

وقالت الوزارة إن هجوما استهدف "وحدة عائدة من دورية" في محيط إدلب وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة.

وتم نقل الجنود الجرحى الى أحد المستشفيات.

ولم تكشف وزارة الدفاع التركية عن كيفية حدوث الهجوم. لكن مراسل وكالة فرانس برس في المكان اشار إلى مقتل واصابة جنود أتراك في انفجار عبوة ناسفة على طريق إدلب-بنش.

وفي الأثناء، وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ولاية هاتاي، المحاذية للحدود مع سوريا بعيد الإعلان عن مقتل الجنديين.

وبدأت تركيا تدخلها العسكري في سوريا عام 2016، تحت عنوان عملية "درع الفرات"، وتنتشر قوات تركية في محافظة إدلب وتحمل اسم "نقاط مراقبة".

وتسيطر مجموعات مسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام الارهابية (جبهة النصرة سابقا)، على إدلب التي توصلت قبل أكثر من سنة الى وقف لإطلاق النار مع الحكومة السورية، برعاية روسيا وتركيا التي تدعم مجموعات مسلحة في المنطقة.

روابط ذات صلة

"الجبهة السورية للتحرير" شمال سوريا.. تشظي المتشظي!

تركيا: مقتل 13 كرديا في محاولتهم الهجوم على شمال سوريا 

سوريا تنفي وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع تركيا

شاهد..كيف اعاقت الاردن وتركيا اتفاق التسوية في درعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة عراقية: "فيسبوك" يخفق في تطبيق معاييره المتعلقة بالانتخابات العراقية

وزارة المياه في الأردن تعلق على قضية  بركة حمراء في منطقة الأغوار 

كورونا في العراق.. عداد الإصابات يواصل الانخفاض

أول تعليق لـ'صافع ماكرون' بعد خروجه من السجن

تحذيرات فلسطينية من تعرض الاسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم للتعذيب

الى تركي الفيصل وأمراء آل سعود لا حاجة ان تتوسلوا بالأمريكيين.. يكفي ان توقفوا عدوانكم على اليمن