تفنيد اشاعة العثور على عبوة ناسفة في مدينة اهواز

العالم - ايران

ونفى حاكم اهواز جمال عالمي نيسي في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" صحة الخبر وقال: لا صحة لهذا الخبر وهو مجرد اشاعة.

واضاف: انني افند هذا الخبر الذي لا اساس له في الواقع.

كما قال قائد قوى الامن الداخلي في مدينة اهواز العقيد محسن دالوند في هذا الصدد: انه اثر الاتصال الذي تلقته شرطة الطوارئ 110 ، بوجود حزمة مشبوهة في احد بنوك مدينة اهواز، توجه رجال الشرطة على الفور الى المكان المعني للتاكد من صحة الأمر او عدمه.

وبيّن انه وبعد حضور رجال الشرطة في المكان وتفتيشه تاكد بان القضية هي مجرد اشاعة واضاف: ان الشرطة تعمل حاليا لتحديد واعتقال الافراد الذين كانوا وراء بث هذه الاشاعة.

ودعا قائد قوى الامن الداخلي في اهواز المواطنين لعدم الاهتمام بالاشاعات المبثوثة في الاجواء الافتراضية ومتابعة الاخبار عبر المراجع الرسمية والمعنية.