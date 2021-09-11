أكار في "هطاي" على الحدود مع سوريا (صور)

العالم-تركيا

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن "أكار والوفد المرافق له وصلوا إلى قيادة قطاع منطقة عمليات "درع الربيع" التابع لقيادة الفيلق السادس عند نقطة الصفر على الحدود السورية".

وتأتي زيارة أكار للمنطقة في وقت أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مقتل اثنين من جنودها وجرح ثلاثة في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

و"درع الربيع" عملية عسكرية أطلقتها تركيا ضد قوات الجيش السوري، وذلك عقب تعرض قواتها الموجودة في إدلب بتاريخ 27 فبراير 2020 لهجوم من قبل الجيش السوري.

وتنشر تركية نقاط عسكرية غير شرعية في سوريا بحجة محاربة المسلحين الاكراد وتمنع الجيش السوري من استعادة المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، كما تشتكي رروسيا المماطلة التركية في تنفيذ توافقات سوتشي 2018 التي قضت بفتح طريق حلب دمشق وتراجع المجموعات المسلحة.