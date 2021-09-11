شاهد..استكمال اجراءات الانتخابات العراقية

العالم - العراق

الحكومة العراقية تعلن استكمال الاستعدادت لاجراء الانتخابات المبكرة الشهر المقبل وحضر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جلسة استثنائية مخصصة لدعم الانتخابات، بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات.

واكد الكاظمي ان هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم.

واضاف انه تم توفير كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب.

واوضح الكاظمي انه شدد على المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم، لمنع استخدام موارد الدولة منعا تاما، مشيرا الى ان المفوضية مطالبة بابلاغ مجلس الوزراء بأي استغلال يحصل لهذه الموارد.



المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت إتلاف 4 ملايين بطاقة انتخابية بحضور الأمم المتحدة، وأضافت أن هذه البطاقات صادرة خلال أعوام2012 و13 و14، وهي قصيرة الأمد، ولم يراجع أصحابها لاستلامها، وبالتالي كان من الضروري إتلافها لمنع حدوث أي فرصة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة.

المفوضية اكدت أن ما يصل إلى 600 مراقب من خارج البلاد سيتولون مراقبة الانتخابات، واشارت الى ان 150 مراقباً سيكونون من الأمم المتحدة، و70 آخرين من الاتحاد الأوروبي، اضافة الى مراقبين من الجامعة العربية، ومن 25 منظمة و51 دولة عربية واجنبية. ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في31 من تموز - يوليو الماضي فإن ثلاثة الاف ومئتي وتسعة واربعين مرشحا يمثلون واحد وعشرين تحالفاً ومئة وتسعة احزاب بالاضافة الى المستقلين سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا في البرلمان العراقي.



ويشار الى ان هذه الانتخابات ستجري في 10 من الشهر المقبل وان المحاولات التي بذلتها بعض القوى السياسية لتاجيلها بائت بالفشل بعد اصرار الحكومة على اجراءها في الموعد المحدد وعلى ضوء ذلك فقد اعلنت بعض الاحزاب مقاطعتها لهذه الانتخابات المبكرة.