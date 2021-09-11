شاهد..ايران تتصدى لجائحة كورونا بهذه الطريقة

العالم - مراسلون

افتتحت في ايران مركز تلقيح واحد من بين عشرات المراكز التي خلال الفترة القصيرة الماضية للتطعيم ضد كورونا، خطة العمل التي اتبعتها الحكومة الإيرانية وتضافر الجهود بين المؤسسات العامة والخاصة بدأت تظهر نتائجها، فالأرقام تشير إلى تلقي اكثر 21 مليون إيراني للجرعة والأولى وما يقارب 12 ملون للجرعتين.

وقال رئيس مقر مكافحة كورونا علي رضا زالي: "مع زيادة عدد اللقاحات المؤمنة خلال الفترة الماضية يتم الآن العمل على زيادة عدد مراكز التطعيم في البلاد، ونعمل خلال الأيام القادمة على افتتاح مراكز تلقيح تعمل على مدار الـ24 ساعة في عدد من المناطق ليتم تسريع عملية التطعيم".

الجمارك الإيرانية بدورها أعلنت أن واردات لقاح كورونا تجاوزت الـ 50 مليون جرعة مع وصول الشحنة 50إلى البلاد، وتقوم الحكومة الإيرانية من خلال برنامج التلقيح الذكي الذي يعتمد على تقسيم المواطنين بحسب مجموعة من الأولويات تشمل العمر وطبيعة العمل والأمراض المزمنة وبالاستفادة من كميات اللقاحات الوطنية بالعمل على تسريع عجلة التلقيح لتصل إلى تقديم ملوني جرعة يوميا.

وقال احد الملقحين: "عمري 45 عاما وقد قدمت لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح على ما يبدوا هناك تنظيم جيد بحيث لايكون هناك تجمعات كبيرة داخل مراكز التطعيم وهذا أمر جيد نأمل ان يستمر".

ويذكر ان الحكومة الإيرانية الجديدة ومنذ توليها زمام إدارة ملفات البلاد كثفت جهودها باتجاه تسريع عمليات التلقيح وقامت بخطوات تمثلت بدعم انتاج اللقاح الوطني، وزيادة واردات اللقاحات، اضافة الى تنشيط مشروع الشهيد سليماني الخاص بتكثيف عمليات الفحص والتشخيص.

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