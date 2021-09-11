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مصادر عبرية: القوات "الاسرائيلية" قوات الاحتلال أسرى من قسمين في سجن "جلبوع" إلى سجون أخرى جنوبي "إسرائيل"

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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