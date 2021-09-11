موسكو تعلن استعدادها لإنعاش الحوار مع واشنطن حول مكافحة الإرهاب

العالم - روسيا

وذكر السفير، في تعليقه على ذكرى هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 2001، أنه كانت هناك العديد من الأمثلة في تاريخ العلاقات الروسية الأمريكية، عندما أتاح التعاون الفعال بين الهيئات الأمنية المختصة في البلدين، منع وقوع هجمات إرهابية كبرى.

وأضاف أنطونوف: "على وجه الخصوص، نحن ممتنون للجانب الأمريكي، على المعلومات القيمة التي ساعدت في منع هجمات إرهابية في بطرسبورغ في عامي 2017 و 2019". وتابع السفير القول: "نأمل في أن تتكرر مثل هذه الاتصالات وتزداد قوة، وأن تستكمل بمرور الوقت بمناقشات مفيدة في إطار الحوار الثنائي حول مكافحة الإرهاب، كالذي جرى برعاية وزارتي الخارجية في 2018-2019. الجانب الروسي مستعد لاحياء العمل بهذا الشكل" حسبما افادت وكالة تاس للانباء.