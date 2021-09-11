هذا ما صرحت به ميركل حول تحقيق اهداف الغرب في أفغانستان

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وأضافت ميركل، في مؤتمر صحفي في وارسو مع رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيتسكي: "لقد أدركنا أننا تمكنا من دحر الإرهاب الذي كان حتى هذه اللحظة يهدد أمننا، لكننا لم نحقق كل الأهداف التي كنا نرغب بها".

واعترفت ميركل بأنه سيكون من الصعب الاتفاق مع جماعة طالبان على عدد من القضايا وخاصة المتعلقة باحترام حقوق المرأة .

وسيطرت طالبان بحلول 6 سبتمبر على كامل الأراضي الأفغانية بعد الخروج الامريكي الفوضوي من هذا البلد.

وفي 8 سبتمبر، شكلت طالبان حكومة مؤقتة لأفغانستان، والتي ضمت فقط ممثلين عن الجماعة.