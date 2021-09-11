نشوب حريق في بنك البحرين الوطني

العالم- البحرين

وهرعت قوات الدفاع المدني والشرطة لمكان الحريق لإخماد النيران التي طالت جهاز الصراف الآلي.

ووفق شهود عيان فإن شبان ملثمون أضرموا النار في جهاز الصراف الآلي تابع لبنك البحرين الوطني في وقت مبكر صباح اليوم السبت ثم غادروا المكان.

ويأتي إحراق جهاز الصراف الآلي في الوقت الذي تستذكر فيه البحرين يوم الأربعاء القادم الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع بينها وبين الكيان الاسرائيلي، واستعداد الكيان لافتتاح مقر سفارته في البحرين في سبتمبر الجاري وفق وزير خارجية تل ابيب.

ويوم أمس أثارت صور لكتابات على الجدران في منطقة الدير القريبة من موقع الحادث الجدل، حيث كتبت عبارة باللغة العبرية والعربية “أبناء الشهيد قاسم سليماني مروا من هنا” وعبارة “نعتبر أي مظهر من مظاهر التطبيع أو التواجد الصهيوني في البحرين هدفاً مباشراً لضرباتنا وانتقامنا” وهي مقتطف من بيان سابق لتنظيم سرايا الأشتر، كما كتب أيضا “نحن في سرايا وعد الله وبقية فصائل المقاومة الإسلامية في البحرين وشعبنا عشاق قتال العدو الصهيوني” وهو مقتطف سابق من بيان لتنظيم سرايا وعد الله.

ووقع بنك البحرين الوطني في 17 يناير الماضي مذكرة تفاهم مع بنكي هبوعليم وليؤمي الإسرائيليين للتعاون في المجال المصرفي بين المنامة وتل ابيب.