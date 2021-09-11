مياه دير الزور: البدء بصيانة وتأهيل محطات طريق الشام

العالم-سوريا

وذكر مدير المؤسسة جاسم الحميد في تصريح لمراسل سانا أن الطاقة الإنتاجية للمحطات الخمس تبلغ 960 متراً مكعباً بالساعة وتم إدخالها في الخدمة عام 2018 بعد إجراء صيانة لها من جراء الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الأعمال الإرهابية لافتاً إلى أن صيانة هذه المحطات تتم على مراحل كل محطتين على حدة بهدف استمرار تغذية أحياء المدينة بالمياه خلال فترة الصيانة.

بدوره أوضح رئيس محطات طريق الشام عامر ناجي أن أعمال الصيانة تتضمن تركيب مضخات جديدة وصيانة الفلاتر واستبدال عناصر التصفية في المحطات الخمس إضافة إلى الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية.