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فرض واقع جديد في اليمن..واجراءات الإنتخابات العراقية

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة أعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تحرير مديريتي ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب جاء ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين بالإشارة إلى أن القوات المسلحة سوف تحرر كل اليمن وستستعيد كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان.

العالم - بانوراما

وشدد العميد سريع في مؤتمر صحفي على أن القوات اليمنية تواصل عملياتها العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب.

وفي ملف بانوراما الثاني يتناول:اعلنت الحكومة العراقية استكمال الاجراءات لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الشهر المقبل. واكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير في الانتخابات.

واعلنت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، أن ما يصل إلى ستمائة مراقب من خارج البلاد سيتولون مراقبة الانتخابات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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