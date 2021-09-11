فرض واقع جديد في اليمن..واجراءات الإنتخابات العراقية

العالم - بانوراما

وشدد العميد سريع في مؤتمر صحفي على أن القوات اليمنية تواصل عملياتها العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب.

وفي ملف بانوراما الثاني يتناول:اعلنت الحكومة العراقية استكمال الاجراءات لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الشهر المقبل. واكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير في الانتخابات.

واعلنت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، أن ما يصل إلى ستمائة مراقب من خارج البلاد سيتولون مراقبة الانتخابات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.