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بعد لقائه المقداد..

بيدرسون: متفقون على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية

بيدرسون: متفقون على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا أنه توصل مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية.

العالم-سوريا

ووصف بيدرسون في تصريحات صحفية المحادثات التي جرت بينه والمقداد في دمشق اليوم السبت بأنها كانت "جيدة جدا"، وقال: "كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 واعتقد أنه من المنصف أن أقول إنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سوريا وأمضينا بعض الوقت للحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية".

وأضاف: "بحثنا التحديات الاقتصادية والإنسانية المتعلقة بمعيشة السوريين وكيف يمكن لنا تحسين الوضع العام. وبكل تأكيد اللجنة الدستورية وكيف يمكن أن نحرز تقدم".

وكان المقداد أكد خلال اللقاء ضرورة احترام السيادة السورية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية مطالبا "بإنهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية ووقف انتهاكاتهما للسيادة السورية ودعمهما للإرهاب".

وآخر زيارة لبيدرسون إلى دمشق جرت في 22 فبراير الماضي، حيث التقى المقداد.

وكانت لجنة مناقشة الدستور اختتمت جولة خامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف في 29 من يناير، وهي الجولة التي انتهت كسابقاتها دون إحراز تقدم يذكر.

ولم تتحقق التوقعات التي تحدثت عن احتمال عقد الاجتماع الدوري المقبل للجنة الدستورية السورية في صيف 2021.

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