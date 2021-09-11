السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصير مجهول لوزير في حكومة المستقيل هادي عقب انفجارات المخا

مصير مجهول لوزير في حكومة المستقيل هادي عقب انفجارات المخا
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر يمنية محلية، السبت، أن الغموض يكتنف مصير وزير في حكومة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، بعد ظهوره برفقة قيادات عسكرية داخل ميناء المخأ، غربي محافظة تعز، تزامنا مع انفجارات قوية هزت الميناء.

العالم-اليمن

وأكدت المصادر أن وزير النقل في حكومة المستقيل هادي، والمحسوب على المجلس الإنتقالي، عبدالسلام حميد، كان في زيارة تفقدية لميناء المخأ، خلال وقوع انفجارات عنيفة استهدفت الميناء.

واوضحت أن الوزير لم يظهر منذ الإنفجارات، التي تمت عند التاسعة والنصف صباحا، كما لم يعرف مصيره بعد.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لـ"طارق صالح" (يطلق عليه طارق عفاش أيضا) وقواته تتبع للامارات، عن تعرض الميناء لـ4 صواريخ بالستية وعددا من الطائرات المسيرة.

ولم تعلن أية جهة مسؤولية الهجوم حتى اللحظة.

وشهد ميناء المخأ، في الآونة الأخيرة، تعزيزات عسكرية كبيرة للإمارات، منها وصول نحو 5 آلاف مقاتل إلى صفوف قوات صالح، وسط أنباء عن ترتيبات يقودها الأخير لشن عملية مباغتة على فصائل الإصلاح جنوبي تعز.

روابط ذات صلة

ما سر الانفجارات العنيفة التي ضربت ميناء المخا غرب اليمن؟

منحة الوقود السعودية كذبة سوداء أغرقت عدن بالظلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيارة الكاظمي الى طهران .. الرسائل والدلالات

إشكالان على محطتي محروقات في صيدا وسقوط عدد من الجرحى

وزير النفط السوري: خط الغاز العربي جاهز في سوريا 

الدوري اللبناني: الحكمة يقوز على سبورتنغ وشباب البرج يعادل التضامن

هذا ما صرحت به ميركل حول تحقيق اهداف الغرب في أفغانستان

مصير مجهول لوزير في حكومة المستقيل هادي عقب انفجارات المخا