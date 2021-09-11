مصير مجهول لوزير في حكومة المستقيل هادي عقب انفجارات المخا

العالم-اليمن

وأكدت المصادر أن وزير النقل في حكومة المستقيل هادي، والمحسوب على المجلس الإنتقالي، عبدالسلام حميد، كان في زيارة تفقدية لميناء المخأ، خلال وقوع انفجارات عنيفة استهدفت الميناء.

واوضحت أن الوزير لم يظهر منذ الإنفجارات، التي تمت عند التاسعة والنصف صباحا، كما لم يعرف مصيره بعد.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لـ"طارق صالح" (يطلق عليه طارق عفاش أيضا) وقواته تتبع للامارات، عن تعرض الميناء لـ4 صواريخ بالستية وعددا من الطائرات المسيرة.

ولم تعلن أية جهة مسؤولية الهجوم حتى اللحظة.

وشهد ميناء المخأ، في الآونة الأخيرة، تعزيزات عسكرية كبيرة للإمارات، منها وصول نحو 5 آلاف مقاتل إلى صفوف قوات صالح، وسط أنباء عن ترتيبات يقودها الأخير لشن عملية مباغتة على فصائل الإصلاح جنوبي تعز.