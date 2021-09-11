شاهد..هكذا حرر الجيش اليمني مديريتي ماهلية ورحبة

العالم - اليمن

الإنجازات التي حققها الجيش اليمني واللجان الشعبية في إطار عملية النصر المبين لخصها المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ضمن إيجاز صحفي خاص.

العميد سريع أعلن أنّ تحرير مديريتي ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب جاء ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين مشيرأ إلى أنّ القوات المسلحةَ سوف تحرر كل اليمن وستستعيد كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان.



المتحدث باسم القوات المسلحة لفت إلى أن القوات المسلحة قامت بتحرير مساحة إجمالية بحوالي ألف ومئتي كيلومتر مربع من مديريتي رحبة وماهلية وأنها تمكنت من إيقاع أكثر من 150 من مرتزقة تحالف العدوان ما بين قتيل وجريح وأسير مشددا على مواصلة العمليات العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب.

العميد سريع أشار إلى ان طيران تحالف العدوان شن خلال العملية 37 غارة جوية محاولاً إعاقة القوات الليمنية عن استكمال مهمة التحرير والتطهير مثمناً الدور الكبير لقبائل مأرب في معركة التحرير والاستقلال بشكل عام وتحرير محافظة مأرب بشكل خاص.

العميد سريع خاطب المرتزقة الذين عملوا مع أعداء وطنهم لست سنوات داعياً إياهم أن يكونوا يمنيين وان يستوعبوا دروس التاريخ وكيف كان مصير المرتزقة والعملاء في كل بلدان العالم.

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