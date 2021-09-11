الأسرى الفلسطينيون يستعدون للرد على الهجمة الإسرائيلية بحقهم

العالم-فلسطين

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، "إن سجون الاحتلال حالياً هي ساحة حرب حقيقية، يتعرض فيها الأسرى للضرب والتنكيل، وفيها حرق للغرف، وهناك كل أنواع التنكيل موجودة بالمعتقلات".

وأشار أبو بكر إلى أنه جرى إبلاغهم من قبل الأسرى في سجون الاحتلال، بأنه إذا ما استمرت سياسة القمع ضدهم حتى يوم الجمعة المقبل، فإنهم سيشرعون بإضراب عن الطعام.

بدورها، قالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني السراحنة في حديث لـ"العربي الجديد"، "إن عدة رسائل وصلت من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأن مواجهتهم للإجراءات القائمة ستتواصل، وقد تصل إلى الإضراب عن الطعام، خاصة ما إزاء ما يتعرضون له من إجراءات قمعية، ويضاف لها ما يتعرض له الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم".

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي اليوم السبت، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال ماضون في مواجهتهم المفتوحة رفضًا للإجراءات "العقابية" والتنكيلية المضاعفة التي تواصل إدارة سجون الاحتلال فرضها.

وأوضح نادي الأسير أن الأسرى، قد يلجأون نهاية الأسبوع، إلى الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام ينخرطون فيه تدريجيًا وعلى دفعات، وسيكون استمرار هذه الخطوة مرهونا برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها إلغاء العقوبات والتضييقات التي فرضت عليهم، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل المضاعفة بحقّهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال، قد شرعت بحرب مفتوحة بحقّ الأسرى منذ أن تمكّن 6 أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وشملت "العقوبات" كافة أشكال وتفاصيل الظروف الحياتية للأسرى، فيما طالب الأسرى، الشعب الفلسطيني بمزيد من المساندة والدعم.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ على المؤسسات الحقوقية الدولية على اختلاف اختصاصاتها وعلى رأسها الأمم المتحدة، تحمل مسؤولياتها تجاههم، وكذلك التدخل العاجل والفوري، لوقف "العقوبات" الجماعية، والإجراءات التنكيلية الراهنة والمستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تعمدت على مدار الفترة الماضية التضييق على زيارات الأسرى من قبل المحامين، عدا عن تعليق زيارات عائلات الأسرى مؤخرًا.

وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأهلية، قد وجهت نداءً عاجلاً للأمم المتحدة، بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.