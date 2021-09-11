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على خلفية الانسحاب من أفغانستان؛

ترامب ينتقد بايدن وإدارته في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

ترامب ينتقد بايدن وإدارته في ذكرى هجمات 11 سبتمبر
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر لانتقاد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لـ"انعدام كفاءتها" على خلفية الانسحاب من أفغانستان.

العالم - الاميركيتان

وقال ترامب في رسالته التي بثت عبر الفيديو "هذا يوم حزين للغاية"، مضيفا أن ذكرى 11 سبتمبر "تمثل حزنا كبيرا لبلدنا".

وتابع "إنه وقت حزين أيضا للطريقة التي انتهت بها حربنا على من تسببوا بمثل هذا الأذى لبلدنا الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى أن "زعيم بلادنا بدا كأنه أحمق ولا يمكن السماح بحدوث ذلك".

وعزا ذلك إلى "سوء التخطيط والضعف الهائل والقادة الذين لم يفهموا حقا ما كان يحدث".

كما أعرب ترامب عن أسفه لمقتل 13 عسكريا أمريكيا في تفجير انتحاري في كابل الشهر الماضي خلال عملية الإجلاء من أفغانستان، واستيلاء طالبان على معدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات "بدون إطلاق رصاصة".

وأضاف "استسلم جو بايدن وإدارته غير الكفؤة بهزيمة... سنناضل من أجل التعافي من الإحراج الذي تسبب به انعدام الكفاءة" حسبما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.

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