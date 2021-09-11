بالفيديو.. المقاومة تحذر الاحتلال الاسرى خط احمر

العالم - خاص العالم

وحذر طارق سلمي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (البوصلة) الاحتلال من المساس بحياة الاسرى وحمله المسؤولية الكاملة، واشار الى الظروف التي يعاني منها الاسرى داخل سجون الاحتلال حيث هناك هجمة شرسة مستمرة من قبل ادارة مصلحة السجون تهدف لتفتيت بنية التنظيم داخل السجون وتم توزيع ابناء الجهاد الاسلامي على غرف واقسام الاسر في سجون الاحتلال، وقد تم رفض كثير من تعليمات ادارة السجون الاسرائيلية ويوجد فيها حالة العصيان.

واضاف ان المقاومة الفلسطينية تتابع وتقيم ما يحدث حاليا، حيث اكدت المقاومة انها تقف خلف تضحيات الاسرى وعبرت بان الاسرى هم خط احمر لا يجب المساس بهم، مشيرا الى ان جميع الخيارات والاحتمالات مفتوحة للرد على جرائم الاحتلال.

وتابع سلمي ان اي مكروه يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال سوف يتحمل مسؤوليته، وفي حال استشهاد اي من الاسرى لن تقف المقاومة عاجزة او صامته امام هذه الجرائم خاصة انها وجدث لحماية الشعب الفلسطيني.

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