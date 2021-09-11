هل تحجب مصر تطبيق "تيك توك"؟

العالم- مصر

وقالت الدعوى المقامة من المحاميين وليد التميمي وحميدو جميل، إن "تيك توك" يروج لمقاطع "العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة"، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب.

وطالبت الدعوى شركتي "غوغل" و"آبل" بحذف التطبيق من متاجرهما في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

وأضافت أن "كثيرا من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات التواصل الاجتماعي".

وهذه ليست الدعوى الوحيدة في البلاد التي تطالب بحظر التطبيق، حيث كانت هناك دعوى مقامة من المحامي سمير صبري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بغلق مواقع "تيك توك".