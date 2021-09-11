السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

نيران الحرب بين السعودية والامارات لن تخمد ابدا!

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أثارت الأخبار التي نقلتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية بشأن شروع قنوات سعودية في نقل مقارها من إمارة دبي إلى الرياض، ردود فعل واسعة، وتم اغلاق مكتب قناة العربية في دبي و نقل المحطة الى الرياض.

العالم - محميات

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لا حاجة ان تتوسلوا بالأمريكيين.. يكفي ان توقفوا عدوانكم على اليمن

اغلاق مكتب قناة العربية في دبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نبض السوشيال ... شاهد: من ’مسافة صفر’.. انجازات رجال الله في مأرب تكتب بالذهب

شاهد بالفيديو.. توقيع أكبر صفقة تجارية منذ التطبيع بين الامارات والاحتلال

شاهد بالفيديو.. نيران الحرب بين السعودية والامارات لن تخمد ابدا!

شاهد..ماذا تحمل زيارة بيدرسون لدمشق؟

خطط لتنفيذ تفجيرات.. قيادي بـ"داعش" في قبضة الامن العراقي

عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال لملاحقة كممجي ونفيعات