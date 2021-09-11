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توقيع أكبر صفقة تجارية منذ التطبيع بين الامارات والاحتلال

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك"، الانتهاء من اتفاق لبيع حصة 22% تملكها في حقل غاز "تمار" إلى "مبادلة للبترول" في أبوظبي مقابل نحو مليار دولار، في أكبر صفقة بين كيان الاحتلال والإمارات منذ تطبيع العلاقات العام الماضي.

العالم - محميات

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