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لقاح بركت.. انتاج ما يتراوح بين 6 و 8 ملايين جرعة شهريًا

لقاح بركت.. انتاج ما يتراوح بين 6 و 8 ملايين جرعة شهريًا
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

بدأ الخط الثاني لانتاج لقاح بركت الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يصل الى ما يتراوح بين 6 إلى 8 ملايين جرعة شهريًا.

العالم - ايران

وأعلن حجة الله نيكي مالكي المتحدث باسم الجهة المسؤولة عن هذا المشروع على صفحته الشخصية بدء الخط الثاني لانتاج لقاح "بركت" و قال ان انتاج هذا الخط سيصل الى ما يتراوح بين 6 و8 ملايين جرعة من لقاح كورونا شهريا.

ومن المقرر ان يكون هناك 3 خطوط لانتاج لقاح كرورنا بطاقة شهرية تزيد على 30 مليون جرعة .

وتم شراء معدات هذا المشروع في أبريل وكان من المفترض أن يتم إطلاقه في يوليو بحيث يصل إجمالي إنتاج لقاح بركت إلى 20 مليون جرعة بنهاية أغسطس. لكن المعدات المشتراة من الهند تم حجزها في مطار الهند لأسباب متنوعة ، بينها الحظر وتفشي فيروس كورونا دلتا.

يشار إلى أن خط إنتاج بركت الثالث بطاقة إنتاجية تزيد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا في مراحله النهائية ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله الشهر المقبل.

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