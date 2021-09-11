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نجل نائب رئيس "الانتقالي" اليمني يلتحق بالخدمة العسكرية لدولة الإمارات

نجل نائب رئيس
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

التحق نائب رئيس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، هاني بن بريك، السبت، بالجيش الامارات في خطوة قد تكشف المزيد عن عمالة قادة المجلس وتحدث مزيد من الشرخ في صفوف قواته التي يتضور مقاتليها جوعا.

العالم-اليمن

ونشر ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجل هاني بن بريك وهو يرتدي الزي العسكري الرسمي لدولة الامارات بعد التحاقه رسميا بقواته.

وأشار الناشطين إلى أن التحاق نجل بن بريك جاء في اعقاب حصوله ووالده على الجنسية الإماراتية ما يعني انه اصبح اماراتيا ويخدم ضمن استراتيجيتها.

وكان بن بريك، القيادي السابق في تنظيم القاعدة في اليمن، قد أسس تشكيلات عسكرية جنوب اليمن لصالح الامارات بلغ مقاتلوها، وفق إحصائية إماراتية قرابة 90 الف ويتوزعون بين عدن وحضرموت وشبوة ومهمتها خدمة الاجندة الإماراتية.

وجاء تداول الصورة في وقت يمر فيه الانتقالي بمنعطف خطير مع احتدام الصراعات المناطقية داخل فصائله إضافة إلى استقطابات إقليمية ومحلية ما يضع مستقبله على المحك خصوصا بعد فشله في تحقيق شعاراته المنادية باستعادة الدولة.

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نجل نائب رئيس "الانتقالي" اليمني يلتحق بالخدمة العسكرية لدولة الإمارات

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