أزمة البنزين تشتعل مجددا في عدن

العالم- اليمن

وتشهد محطات البنزين التابعة لشركة النفط في مديريات المدينة ازدحاماً حيث تقف طوابير طويلة من السيارات على أبوابها للتزود بالوقود.

وفاقم إغلاق غالبية المحطات التجارية من الازمة المفاجئة في البنزين بالمدينة في ظل أنباء عن رفع جديد في سعره .

وكانت حكومة المستقيل هادي مررت منتصف الشهر الماضي جرعة سعرية قاتلة في الوقود بعدن بعد أزمة مفتعلة في المدينة، حيث رفعت سعر الجالون 20 لترا إلى 12200 ريال ، وهو ما زاد معاناة أبنائها جراء الوضع المعيشي المتردي بسبب انهيار العملة وتوقف صرف المرتبات وغياب الخدمات خاصة الكهرباء .