بن حبتور: المبعوث الأممي الجديد معني بتجاوز قرارات مجلس الأمن الخاطئة

العالم- اليمن

وخلال فعالية أقامتها الأمانة العامة لرئاسة الوزراء اليوم السبت، احتفاءً بالعيد السابع لثورة 21 من سبتمبر، أوضح بن حبتور أن الحرب هي مع السعودية والإمارات التي تنطلق من أراضيها الطائرات التي تقتل الشعب اليمني.

وأشار إلى أن صنعاء متمسكة بخيار الدولة اليمنية الواحدة واستقلال القرار والهوية وعدم التفريط بسيادتها، مؤكدا أن على المبعوث الجديد أن يستوعب كل ذلك.

وشدد أنه إذا كرر المبعوث الأممي الجديد ذات الأسطوانة التي يجرى ترديدها حول الحرب في اليمن منذ 7 سنوات فلن يصل إلى حل.

من جانبه، لفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان إلى أن إحاطة هانس غروندبيرغ تتحدث عن طرف هو الذي يفرض الحرب والحصار وكأنه مظلوم.

وأكد الرويشان أن الآلية الأممية للتعامل مع العدوان على اليمن أضحت مستهلكة وغير مجدية، ولن تحقق السلام أو توقف الحرب وترفع الحصار، مشيراً أن المبعوث الأممي الجديد معني بالحياد والتحرر من ضغط الدول الكبرى.