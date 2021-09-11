السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بن حبتور: المبعوث الأممي الجديد معني بتجاوز قرارات مجلس الأمن الخاطئة

بن حبتور: المبعوث الأممي الجديد معني بتجاوز قرارات مجلس الأمن الخاطئة
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حكومة الإنقاذ اليمني عبدالعزيز بن حبتور أن المبعوث الأممي الجديد معني بالتحرر من العقد التي توضع لأي مبعوث جديد وبتجاوز قرارات مجلس الأمن الخاطئة.

العالم- اليمن

وخلال فعالية أقامتها الأمانة العامة لرئاسة الوزراء اليوم السبت، احتفاءً بالعيد السابع لثورة 21 من سبتمبر، أوضح بن حبتور أن الحرب هي مع السعودية والإمارات التي تنطلق من أراضيها الطائرات التي تقتل الشعب اليمني.

وأشار إلى أن صنعاء متمسكة بخيار الدولة اليمنية الواحدة واستقلال القرار والهوية وعدم التفريط بسيادتها، مؤكدا أن على المبعوث الجديد أن يستوعب كل ذلك.

وشدد أنه إذا كرر المبعوث الأممي الجديد ذات الأسطوانة التي يجرى ترديدها حول الحرب في اليمن منذ 7 سنوات فلن يصل إلى حل.

من جانبه، لفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان إلى أن إحاطة هانس غروندبيرغ تتحدث عن طرف هو الذي يفرض الحرب والحصار وكأنه مظلوم.

وأكد الرويشان أن الآلية الأممية للتعامل مع العدوان على اليمن أضحت مستهلكة وغير مجدية، ولن تحقق السلام أو توقف الحرب وترفع الحصار، مشيراً أن المبعوث الأممي الجديد معني بالحياد والتحرر من ضغط الدول الكبرى.

روابط ذات صلة

عبد السلام: مايقوم به المرتزقة بمناطق الاحتلال امر مرفوض ومدان

صنعاء لن تستقبل المبعوث الأممي الجديد قبل هذه الأمور..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبو عبيدة: لاتبادل اسرى مع الاحتلال الا بتحرير ابطال نفق الحرية

نجل نائب رئيس "الانتقالي" اليمني يلتحق بالخدمة العسكرية لدولة الإمارات

بن حبتور: المبعوث الأممي الجديد معني بتجاوز قرارات مجلس الأمن الخاطئة

شاهد.. أهالي الناصرة يرفعون صور الأسرى الستة خلال وقفة تضامنية

ابن سلمان يستخدم ثروات المملكة لتلميع صورته الملطخة

لافروف: نأمل في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في القريب