'القسام': أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير أبطال "نفق الحرية"

العالم-فلسطين

وأكدت الكتائب في تصريحات للناطق باسمها، أن إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم "الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية".



ووعد بتحرير الأسرى من فوق الأرض، وقال: "إذا كان أبطال نفق الحرية قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض".



وقال "أبو عبيدة"، إن مخيم جنين وثواره ليسوا وحدهم، مؤكداً عدم سماح "القسام" للاحتلال بالتغول عليهم.



وختم "أبو عبيدة" تصريحاته برسالة للأسرى الفلسطينيين: "نشد على أيدي أسرانا الميامين في انتفاضتهم المشرفة، ونقول لهم نحن معكم ولن نتخلى عنكم ولن نسمح للعدو بأن يستفرد بكم".