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أبو عبيدة: لاتبادل اسرى مع الاحتلال الا بتحرير ابطال نفق الحرية

السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة أن إعادة اعتقال بعض أبطال نفق الحرية لا يحجب العار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كاشفا أن قرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال.

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة: " وان اعتقال بعض ابطال نفق الحرية لايجحب حقيقة عملهم المشرف لا ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بإلمؤسسة الامنية الصهيونية بل بالكيان برمته وليعلم العدو المأزوم بأن قرار قيادة القسام والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم الا بتحرير هؤلاء الابطال".

واضاف:" ان ذكرى يوم المقاومة التي تمر غداً الثاني عشر من سبتمبر ذكرى دحر الاحتلال عن غزة ستؤكد صوابية نهجنا واستراتيجيتنا في مقاومة الاحتلال وانتزاع حقوقنا".

هذا وقد أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال اربعة من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم الإثنين الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة.

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أبو عبيدة: لاتبادل اسرى مع الاحتلال الا بتحرير ابطال نفق الحرية

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