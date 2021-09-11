أبو عبيدة: لاتبادل اسرى مع الاحتلال الا بتحرير ابطال نفق الحرية

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة: " وان اعتقال بعض ابطال نفق الحرية لايجحب حقيقة عملهم المشرف لا ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بإلمؤسسة الامنية الصهيونية بل بالكيان برمته وليعلم العدو المأزوم بأن قرار قيادة القسام والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم الا بتحرير هؤلاء الابطال".

واضاف:" ان ذكرى يوم المقاومة التي تمر غداً الثاني عشر من سبتمبر ذكرى دحر الاحتلال عن غزة ستؤكد صوابية نهجنا واستراتيجيتنا في مقاومة الاحتلال وانتزاع حقوقنا".

هذا وقد أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال اربعة من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم الإثنين الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة.