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رافائيل غروسي يصل إلى طهران

رافائيل غروسي يصل إلى طهران
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

وصل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران مساء السبت للقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية.

العالم - ايران

وصل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قبل دقائق إلى مطار الإمام الخميني ‌ في طهران على راس وفد للقاء الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية ، محمد إسلامي.

وكان في استقبال غروسي لدى وصوله طهران بهروز كمالوندي نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية للشؤون الدولية والشؤون القانونية والبرلمان والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية.

وكان مندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ، "كاظم غريب أبادي" ، قد أعلن ان رفائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، سيزور طهران يوم الاحد.

وأضاف غريب ابادي : "سيلتقي غروسي مع محمد إسلامي ، رئيس منظمة الطاقة الذرية ، ويجري معه جولة من المحادثات كما سيصدر الجانبان بيانًا مشتركًا".

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