الاحتلال يمدد اعتقال أسرى عملية "انتزاع الحرية"

العالم - الاحتلال

ووفق ما أوردته قناة كان العبري، فقد قررت المحكمة تمديد التوقيف بزعم ما يسمى استكمال التحقيق، بادعاءات الاحتلال ما يلي: الهروب، والمساعدة على الهروب، والتآمر للقيام بجريمة وعضوية بتنظيم معاد، وإعطاء خدمة لتنظيم معاد.

من جهته قال فيلدمان محامي زكريا الزبيدي: رفضنا طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله ل ١٣ يوما، ونرفض التهم الموجهة له، صحيح هو هرب من السجن ولكن هذا حادث طبيعي.

واضاف المحامي خلال مؤتمر صحفي : لقد جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي، ونرفض طلب وتهم الشرطة والنيابة الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، استمرت عمليات البحث عن الاسيرين الآخرين المحررين. وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية فإن أحد الأسرى قد توجه إلى الضفة الغربية والاخر لا يزال موجودا في أراضي عام 48.